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Андрей Мостовой назвал своё самое яркое чемпионство с «Зенитом»

Андрей Мостовой назвал своё самое яркое чемпионство с «Зенитом»
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26-летний футболист «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал, какое чемпионство с «Зенитом» было для него самым эмоциональным.

«Для меня самое крутое чемпионство получилось в сезоне-2022/2023. Так сложилось, что в решающем матче мы обыграли «Спартак» и у меня получилось забить гол. Как раз накануне «Факел» обыграл «Ростов», и получилась возможность стать чемпионом в таком принципиальном матче на своём стадионе. После той игры впервые в жизни сорвал голос», — поделился Мостовой в интервью на YouTube-канале «Свободный Стиль».

Напомним, Андрей Мостовой является четырёхкратным чемпионом России, пятикратным обладателем Суперкубка России и один раз стал победителем Кубка России. Валерий Карпин включил полузащитника «Зенита» в расширенный список сборной России на сентябрьские товарищеские матчи со сборными Вьетнама и Таиланда.

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