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Мадридский «Реал» сообщил, что Беллингем получил травму подошвенного фасциита

Мадридский «Реал» сообщил, что Беллингем получил травму подошвенного фасциита
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Пресс-служба мадридского «Реала» сообщила, что полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем получил травму подошвенного фасциита правой ноги. Точные сроки восстановления английского хавбека клуб не назвал.

«После обследований, проведённых сегодня медицинским отделом «Реала» в отношении Джуда Беллингема, у футболиста было диагностировано повреждение подошвенной мышцы правой ноги», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Реала».

Беллингем перешёл в мадридский клуб из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 43 матчах, в которых отметился 23 голами и 14 результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 3733 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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