Стали известны сроки восстановления хавбека «Реала» Беллингема

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, получивший травму подошвенного фасциита, может вернуться в строй к концу сентября. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Реал» ожидает, что Беллингем вернётся после завершения сентябрьского международного перерыва. Напомним, Джуд перешёл в мадридский клуб из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 43 матчах, в которых отметился 23 голами и 14 результативными передачами.

В общей сложности полузащитник провёл на поле 3733 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.