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Титов: игра Глушенкова не стала откровением, видел его ещё в «Спартаке»

Титов: игра Глушенкова не стала откровением, видел его ещё в «Спартаке»
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Максиме Глушенкове.

— Изумлены тем, как проявил себя Глушенков в начале сезона?
— Могу сказать, что откровением это не стало. Потому что видел его, ещё когда он играл в «Спартаке». Однозначно, что Максим был недооценённым футболистом, — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, в «Зенит» Глушенков перешёл из «Локомотива» этим летом. В составе железнодорожников в прошлом сезоне РПЛ Максим был признан лучшим ассистентом турнира. В новом сезоне нападающий провёл семь матчей, в которых забил девять мячей и отдал одну результативную передачу. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн. В матче 5-го тура РПЛ с «Химками» Максим Глушенков получил травму руки.

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