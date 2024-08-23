Экс-игрок «Зенита» Плетнёв: Круговой не опустил руки и прошёл этот непростой путь

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Плетнёв высказался о переходе Данила Кругового в ПФК ЦСКА.

— Наблюдали за историей перехода Данила Кругового в ЦСКА?

— К сожалению, нет. Я уже был здесь, в Узбекистане, фокусировался на другом.

— Он подписал контракт с ЦСКА за спиной «Зенита», за что был отправлен в дубль на полгода. Как вы смотрите на эту ситуацию?

— Даня — большой игрок. Он прошёл этот непростой путь, продолжил тренироваться, не опустил руки, спокойно готовился. А сейчас он там, где достоин быть.

— Вы бы остались в клубе в ожидании игрового времени или ушли бы туда, где оно будет?

— Я бы искал возможность побольше играть, — сказал Плетнёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.