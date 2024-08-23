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Бывший тренер новичка «Реала» Майорова объяснил, почему игрок быстро ушёл из «Спартака»

Бывший тренер новичка «Реала» Майорова объяснил, почему игрок быстро ушёл из «Спартака»
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Экс-наставник академии «Спартака» Александр Гришин, тренировавший 12-летнего игрока академии «Реала» Алексея Майорова, рассказал о времени, который юный футболист провёл в стане красно-белых.

— Пишут, что он сыграл за академию «Спартака» всего два матча. Сколько он по времени был в «Спартаке»?
— Так чётко сейчас уже и не вспомню (улыбается). Он играл и за 2011 год рождения, то есть за старший год, играл с нами на турнире… Конечно, не пять лет Лёша с нами провёл, где-то полгода.

— А почему так быстро ушёл?
— Лёша хотел в Испанию, хотел попасть в европейский клуб. Он уехал, чтобы попробовать себя в Европе. Может, связано с семьёй, но я слышал – было большое желание попробовать именно в Испании.

— Значит, расстались хорошо, никаких конфликтов?
— Нет, мы с его папой всегда были на связи, да и сейчас иногда на праздниках друг друга поздравляем. В отличных отношениях остались! Человек стремится в Европу – почему бы и нет? В хороший, топовый клуб, да с такими данными… Какие здесь могут быть преграды? Он мог бы закрепиться в России, да, в любом топ-клубе – я в этом абсолютно уверен. И на данный момент был бы там лучшим, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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