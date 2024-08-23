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Экс-игрок «Зенита» Плетнёв рассказал, почему россиянам стоит играть в Узбекистане

Экс-игрок «Зенита» Плетнёв рассказал, почему россиянам стоит играть в Узбекистане
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Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Плетнёв, ныне выступающий за «Сурхан», рассказал, почему россиянам стоит играть в чемпионате Узбекистана. Он отметил, что в этой стране очень хорошие поля, что влияет на качество футбола.

— Зимой 2024 года вы открыли для себя новую страну — Узбекистан. Поделитесь впечатлениями.
— Потрясающая страна, с колоритом и гостеприимностью. Мне очень нравится, Ташкент — отличный город, современный, быстро развивается. Люди здесь очень добрые и отзывчивые.

— Почему российскому футболисту стоит приехать в чемпионат Узбекистана?
— Здесь очень хорошие поля, благодаря этому высокая скорость игры, футбол низом, хороший уровень, чтобы развиваться, — сказал Плетнёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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