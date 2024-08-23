«Авансы выданы, будьте любезны доказывать». Тренер «Кубани»-2009 — о составе на матч Кубка

Тренер молодёжной команды «Кубани» Дмитрий Буталий высказался об игре юных футболистов за основную команду в Кубке России. Напомним, «Кубань» выставила молодёжный состав на матч Пути регионов с «Кубань Холдинг» (0:5).

«Не вижу никаких проблем в молодом составе «Кубани» на матч Кубка. Ребята тренируются, занимаются в нашем центре. Выпала такая возможность, ничего ненормального нет. Логистика трудная, учитывайте положение основной команды, ограниченную обойму. Можно было съездить на автобусе из Москвы, но это тоже риск. Приняли решение сыграть молодым составом.

Этот матч предоставил очень много авансов нашим молодым ребятам. Но их нужно отработать на тренировках, доказать, что они готовы к основе «Кубани». И уже там надо показывать готовность выходить на поле. Пока это только повышенное внимания во многом благодаря возрасту. Внимание также будет и от главного тренера основной команды в дальнейшем, это точно. Авансы выданы, внимание получено, будьте любезны отрабатывать и доказывать», — сказал Буталий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.