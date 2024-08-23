Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монпелье. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Авансы выданы, будьте любезны доказывать». Тренер «Кубани»-2009 — о составе на матч Кубка

«Авансы выданы, будьте любезны доказывать». Тренер «Кубани»-2009 — о составе на матч Кубка
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер молодёжной команды «Кубани» Дмитрий Буталий высказался об игре юных футболистов за основную команду в Кубке России. Напомним, «Кубань» выставила молодёжный состав на матч Пути регионов с «Кубань Холдинг» (0:5).

«Не вижу никаких проблем в молодом составе «Кубани» на матч Кубка. Ребята тренируются, занимаются в нашем центре. Выпала такая возможность, ничего ненормального нет. Логистика трудная, учитывайте положение основной команды, ограниченную обойму. Можно было съездить на автобусе из Москвы, но это тоже риск. Приняли решение сыграть молодым составом.

Этот матч предоставил очень много авансов нашим молодым ребятам. Но их нужно отработать на тренировках, доказать, что они готовы к основе «Кубани». И уже там надо показывать готовность выходить на поле. Пока это только повышенное внимания во многом благодаря возрасту. Внимание также будет и от главного тренера основной команды в дальнейшем, это точно. Авансы выданы, внимание получено, будьте любезны отрабатывать и доказывать», — сказал Буталий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Ещенко объяснил, почему «Кубань» выставила на матч Кубка России юношеский состав
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android