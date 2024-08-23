Тренер «Кубани»: Ямаль в 16 — чемпион Европы, почему дебют Ромы Сафонова — неожиданность?

Тренер молодёжной команды «Кубани» Дмитрий Буталий высказался об игре 14-летнего голкипера Романа Сафонова за основную команду в Кубке России. Напомним, «Кубань» выставила молодёжный состав на матч Пути регионов с «Кубань Холдинг» (0:5).

«Конечно, это был стресс для ребят и в том числе для Сафонова. Они нервничали, волновались. Но не боялись. Однако это было не с бухты-бархаты. Время у них было, тренер с ними поработал. Сыграли, выступили. Не скажу, что достойно, но показали свой уровень.

В мире не должно быть градации по возрасту, должна быть готовность. Ямаль в 16 лет стал чемпионом Европы, а почему тогда дебют Ромы в 14 — неожиданность? Вышел бы он в 15, было бы уже меньше шумихи. Важна готовность выйти на поле», — сказал Буталий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.