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Тренер «Кубани»: Ямаль в 16 — чемпион Европы, почему дебют Ромы Сафонова — неожиданность?

Тренер «Кубани»: Ямаль в 16 — чемпион Европы, почему дебют Ромы Сафонова — неожиданность?
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Тренер молодёжной команды «Кубани» Дмитрий Буталий высказался об игре 14-летнего голкипера Романа Сафонова за основную команду в Кубке России. Напомним, «Кубань» выставила молодёжный состав на матч Пути регионов с «Кубань Холдинг» (0:5).

«Конечно, это был стресс для ребят и в том числе для Сафонова. Они нервничали, волновались. Но не боялись. Однако это было не с бухты-бархаты. Время у них было, тренер с ними поработал. Сыграли, выступили. Не скажу, что достойно, но показали свой уровень.

В мире не должно быть градации по возрасту, должна быть готовность. Ямаль в 16 лет стал чемпионом Европы, а почему тогда дебют Ромы в 14 — неожиданность? Вышел бы он в 15, было бы уже меньше шумихи. Важна готовность выйти на поле», — сказал Буталий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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