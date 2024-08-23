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Егор Титов: уход Соболева не станет потерей для «Спартака». Команда и без него забивает

Егор Титов: уход Соболева не станет потерей для «Спартака». Команда и без него забивает
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался по поводу возможного перехода Александра Соболева в «Зенит». Титов считает, что уход Соболева не станет потерей для красно-белых, ведь команда забивает и без него в составе.

— Вы говорили, что никто не вправе считать Соболева предателем — он не воспитанник «Спартака». Если сейчас Алекс уйдёт, это будет потерей для команды?
— Мы видим, что команда без Соболева выигрывает. И «Спартак» в своё время и играл без Титова, Тихонова и Аленичева — и ничего.

— Но с ними было значительно лучше.
— И сейчас, без Соболева, команда забивает. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался. Но если так будет, что он уйдёт, ничего сделать не могу.

— То есть его уход потерей не будет?
— В данный момент — нет, — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, Соболев отстранён от основной команды красно-белых из-за демонстративного желания перейти в «Зенит».

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