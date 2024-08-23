Экс-игрок сборной СССР Челебадзе: могу сравнить Мамардашвили с Дасаевым

Бывший футболист сборной СССР Реваз Челебадзе заявил, что может сравнить голкипера «Валенсии» Георгия Мамардашвили с экс-вратарём «Спартака» Ринатом Дасаевым.

«Мамардашвили сыграл просто фантастически (на Евро-2024. — Прим. «Чемпионата»). Сейчас ни один вратарь мира не стоит, сколько стоит он. И ему всего 23 года – Яшин стал основным только в 25 лет. Мамардашвили будет работать и не остановится! Я могу сравнить его с Дасаевым. И Ринат тоже говорил про Мамардашвили только хорошее. Дасаев тоже был лет пять лучшим вратарём мира, так что я сравниваю Мамардашвили с Дасаевым», — приводит слова Челебадзе Metaratings.

Напомним, ранее известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Ливерпуль» практически договорился с «Валенсией» о переходе голкипера Георгия Мамардашвили. По данным Романо, мерсисайдцы заплатят € 35 млн за грузинского голкипера. Текущий сезон Мамардашвили проведёт в «Валенсии» на правах аренды, после чего должен будет присоединиться к «Ливерпулю». Отмечается, что сторонам осталось уладить последние детали сделки. Контракт Мамардашвили с «Валенсией» рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне голкипер провёл 32 матча, 12 из которых отыграл «на ноль», в остальных пропустил 34 мяча. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.