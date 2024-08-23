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Плетнёв: в Узбекистане хотят, чтобы Файзуллаев перешёл из ЦСКА в клуб-гранд

Плетнёв: в Узбекистане хотят, чтобы Файзуллаев перешёл из ЦСКА в клуб-гранд
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Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Плетнёв, ныне выступающий в чемпионате Узбекистана, высказался о футболисте ПФК ЦСКА Аббосе Файзуллаеве. По его словам, в Узбекистане очень переживают за будущее Файзуллаева и хотят его перехода в топ-клуб.

— Сейчас главная звезда в стране — Аббос Файзуллаев?
— Конечно, про него говорят. За него здесь очень переживают, чтобы он сам развивался и развивал узбекский футбол, был лицом Узбекистана и спорта в стране. Конечно, хотят, чтобы он перешёл ещё в больший клуб — гранд футбола, — сказал Плетнёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Файзуллаев принял участие в четырёх матчах во всех клубных турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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