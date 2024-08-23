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Воспитанник «Зенита» Плетнёв объяснил, почему провёл всего один матч за родной клуб

Воспитанник «Зенита» Плетнёв объяснил, почему провёл всего один матч за родной клуб
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Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Плетнёв объяснил свой уход из стана сине-бело-голубых.

— После дебюта с «Локомотивом» посещали мысли, что это начало большого пути?
— Во-первых, эмоции были потрясающие. Но после этого началось межсезонье, и мысли уже были о том, как всё будет дальше. Я просто ждал.

— В итоге вы ушли в аренду в «Томь». Почему?
— В «Зените» сменился тренер, мы пообщались с Сергеем Богдановичем. Он рассказал о своём видении — много ребят возвращается из аренды, а мне нужна игровая практика. Поэтому и принял такое решение.

— После Томска вы окончательно покинули «Зенит». Трудно было принять такое решение?
— Да нет. Мы, спортсмены, понимаем, что надо двигаться дальше и развиваться.

— Поговорили с Семаком?
— Нет, просто сам понял, что надо идти вперёд, — сказал Плетнёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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