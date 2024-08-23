Тошич рассказал о вариантах продолжения карьеры в Казахстане, Сербии и Греции

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, который сейчас находится в статусе свободного агента, рассказал о вариантах продолжения карьеры.

«У меня есть предложения, но я ещё не определился с клубом. В конце августа точно определюсь уже, где буду дальше играть. У меня были варианты из Казахстана, Сербии и Греции, но ни одно из этих не устраивает меня. Из России никто не обращался ко мне. Жду конец трансферного окна, может, ещё что-то будет», — приводит слова Тошича Metaratings.

Сейчас 37-летний сербский полузащитник находится без команды. Последним клубом Тошича была «Ламия». Напомним, Зоран выступал за ЦСКА с июля 2010 года по август 2017 года. За это время сербский игрок провёл за армейцев 239 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 47 забитых мячей и 41 результативный пас.