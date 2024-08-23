Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монпелье. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зенит продлил контракты с Венделом и Клаудиньо, Шахтёр снялся с чемпионата России по волейболу

«Зенит» продлил контракты с лидерами, «Шахтёр» снялся с ЧР по волейболу. Главное к вечеру
Аудио-версия:
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» продлил контракты с Венделом и Клаудиньо, московское «Динамо» нашло нападающего, солигорский «Шахтёр» снялся с чемпионата России по волейболу. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 23 августа.

Футбол

«Зенит» продлил контракты с Венделом и Клаудиньо

«Манчестер Сити» объявил о возвращении Гюндогана

«Зенит» объявил об уходе Изидора в «Сандерленд»

Московское «Динамо» объявило о переходе 21-летнего форварда Маухуба

Материалы по теме
«Зенит» и «Краснодар» ждут самые жёсткие матчи в сезоне. Интриги 6-го тура РПЛ
«Зенит» и «Краснодар» ждут самые жёсткие матчи в сезоне. Интриги 6-го тура РПЛ

Хоккей

«Барыс» заключил контракты с защитником Виктором Антипиным и нападающим Антоном Бурдасовым

«Авангард» в овертайме обыграл «Локомотив» в матче Кубка Блинова

Материалы по теме
В НХЛ громкий скандал. Клуб Мичкова выгнал опытного хоккеиста из-за травмы!
В НХЛ громкий скандал. Клуб Мичкова выгнал опытного хоккеиста из-за травмы!

Теннис

Стало известно, как будет выглядеть расписание по дням в одиночном разряде на US Open

Алькарас — самый высокооплачиваемый теннисист года по версии Forbes, Даниил Медведев — 7-й

Камилла Рахимова попала в основную сетку US Open как лаки-лузер

Материалы по теме
«Медведев заслужил второй «Шлем». Интриги и тайны US Open от легенды тенниса Чеснокова
Эксклюзив
«Медведев заслужил второй «Шлем». Интриги и тайны US Open от легенды тенниса Чеснокова

Бокс/ММА

Гамрот назвал своего следующего соперника

Материалы по теме
«Доходят слухи, что Миочич травмирован». Джонсу придётся драться с Аспиналлом?
«Доходят слухи, что Миочич травмирован». Джонсу придётся драться с Аспиналлом?

Баскетбол

«Енисей» объявил о переходе американца Виктора Сандерса

Россия в упорной борьбе победила Венесуэлу в матче Кубка Дружбы — 2024

Материалы по теме
Дерзкая выходка Стефена Карри? Неужели олимпийский чемпион замышляет союз с Леброном в НБА
Дерзкая выходка Стефена Карри? Неужели олимпийский чемпион замышляет союз с Леброном в НБА

Авто

«Хаас» выпустил заявление в связи с ситуацией с «Уралкалием»

«Санкционных проблем нет». «Уралкалий» объяснил угрозу конфискации болидов «Хааса»

Материалы по теме
9 главных событий паузы Ф-1, которые вы могли пропустить. Включая два контракта
9 главных событий паузы Ф-1, которые вы могли пропустить. Включая два контракта

Волейбол

Белорусский волейбольный клуб «Шахтёр» снялся с чемпионата России — 2025

Материалы по теме
Настоящий старт сезона! Волейболисты начинают борьбу за Кубок легенд
Настоящий старт сезона! Волейболисты начинают борьбу за Кубок легенд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android