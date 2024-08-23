Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Зенит» продлил контракты с лидерами, «Шахтёр» снялся с ЧР по волейболу. Главное к вечеру

Санкт-петербургский «Зенит» продлил контракты с Венделом и Клаудиньо, московское «Динамо» нашло нападающего, солигорский «Шахтёр» снялся с чемпионата России по волейболу. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 23 августа.

Футбол

«Зенит» продлил контракты с Венделом и Клаудиньо

«Манчестер Сити» объявил о возвращении Гюндогана

«Зенит» объявил об уходе Изидора в «Сандерленд»

Московское «Динамо» объявило о переходе 21-летнего форварда Маухуба

Хоккей

«Барыс» заключил контракты с защитником Виктором Антипиным и нападающим Антоном Бурдасовым

«Авангард» в овертайме обыграл «Локомотив» в матче Кубка Блинова

Теннис

Стало известно, как будет выглядеть расписание по дням в одиночном разряде на US Open

Алькарас — самый высокооплачиваемый теннисист года по версии Forbes, Даниил Медведев — 7-й

Камилла Рахимова попала в основную сетку US Open как лаки-лузер

Бокс/ММА

Гамрот назвал своего следующего соперника

Баскетбол

«Енисей» объявил о переходе американца Виктора Сандерса

Россия в упорной борьбе победила Венесуэлу в матче Кубка Дружбы — 2024

Авто

«Хаас» выпустил заявление в связи с ситуацией с «Уралкалием»

«Санкционных проблем нет». «Уралкалий» объяснил угрозу конфискации болидов «Хааса»

Волейбол

Белорусский волейбольный клуб «Шахтёр» снялся с чемпионата России — 2025