«Зенит» продлил контракты с лидерами, «Шахтёр» снялся с ЧР по волейболу. Главное к вечеру

Санкт-петербургский «Зенит» продлил контракты с Венделом и Клаудиньо, московское «Динамо» нашло нападающего, солигорский «Шахтёр» снялся с чемпионата России по волейболу. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 23 августа.
Футбол
«Зенит» продлил контракты с Венделом и Клаудиньо
«Манчестер Сити» объявил о возвращении Гюндогана
«Зенит» объявил об уходе Изидора в «Сандерленд»
Московское «Динамо» объявило о переходе 21-летнего форварда Маухуба
Хоккей
«Барыс» заключил контракты с защитником Виктором Антипиным и нападающим Антоном Бурдасовым
«Авангард» в овертайме обыграл «Локомотив» в матче Кубка Блинова
Теннис
Стало известно, как будет выглядеть расписание по дням в одиночном разряде на US Open
Алькарас — самый высокооплачиваемый теннисист года по версии Forbes, Даниил Медведев — 7-й
Камилла Рахимова попала в основную сетку US Open как лаки-лузер
Бокс/ММА
Гамрот назвал своего следующего соперника
Баскетбол
«Енисей» объявил о переходе американца Виктора Сандерса
Россия в упорной борьбе победила Венесуэлу в матче Кубка Дружбы — 2024
Авто
«Хаас» выпустил заявление в связи с ситуацией с «Уралкалием»
«Санкционных проблем нет». «Уралкалий» объяснил угрозу конфискации болидов «Хааса»
Волейбол
Белорусский волейбольный клуб «Шахтёр» снялся с чемпионата России — 2025