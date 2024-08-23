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Гвардиола — о возвращении Гюндогана в «Сити»: сразу сказал «да» этой сделке

Гвардиола — о возвращении Гюндогана в «Сити»: сразу сказал «да» этой сделке
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно возвращения в клуб полузащитника Илкая Гюндогана, который покинул стан «горожан» летом 2023 года.

«Сделка по Гюндо была простой задачей. Как только я получил сообщение от Чики: «Илкай хочет поговорить с тобой», я сразу же сказал: «да».

Он действительно хорошо играл в прошлом сезоне [за «Барселону»], и я знаю, насколько там конкурентная среда. Я ценю его качества. Он уже знает всё [об игре «Манчестер Сити»], поэтому ему не нужно время на размышления. Если завтра ему придётся выйти на поле, то он всё уже знает. Он всегда располагается на правильной позиции. В клубе все так взволнованы и счастливы из-за того, что он вернулся», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Гюндоган выступал в составе английского клуба с 2016 года. За этот период он провёл 304 матча, в которых забил 60 голов и отдал 38 результативных передач.

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