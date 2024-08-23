Отец новичка «Реала» Майорова объяснил разницу между академиями в России и Европе

Алексей Майоров, отец 12-летнего белорусского футболиста Алексея Майорова, подписавшего контракт с академией мадридского «Реала», объяснил разницу между академиями в России и Европе.

— В чём принципиальная разница между академиями в Испании и в России?

— Тут всё через быстрый мяч. Если в России толкаются, бьются, больше через упражнения, то в Испании играют в футбол. Тут учат в него играть, а не бросают мяч и говорят «играйте». Всё объясняют и преподают футбол, как в институте.

Мы были и в «Краснодаре», и в «Зените», и в «Спартаке», и в ЦСКА. Где только не играли — Польша, Германия. В России всё толкотня — бить по ногам, да посильнее. Больше силового футбола. В Испании же всё через тики-таку. Очень ценятся дриблёры, ребята, которые могут обыграть один в один. Индивидуалисты ценятся, хотя в «Барселоне», например, если ты начал сам обыгрывать и ошибся, будешь сидеть долго на лавке. Но если обыграл – будут хлопать. Ему всегда нравился Месси, с этого началась любовь к испанскому футболу.

— У вас была цель поехать развиваться в Европу?

— Мы переехали сюда жить, не из-за футбола. Лёша же пошёл играть в футбол, потому что очень это любит. Время покажет, был ли это правильный выбор. Я никогда ни о чём не жалею.

— Есть понимание, за счёт чего показывает сын такие результаты?

— Это дар, умноженный на труд. На первой тренировке, когда Лёша был совсем маленький, он взял мяч, и за ним побежали все дети. Всю тренировку бегал, возил, а две команды пытались отобрать у него мяч.

— Какая у вас мечта как у отца?

— Увидеть сына в первой команде мадридского «Реала», — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.