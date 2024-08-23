Булыкин: не говорил бы, что потеря Глушенкова и Вендела — большое преимущество «Спартака»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче 6-го тура РПЛ, в котором «Зенит» сыграет со «Спартаком». Встреча состоится завтра, 24 августа.

«У «Зенита» квалифицированные футболисты на два состава, поэтому некоторые могут воспользоваться шансом и сыграть ещё лучше. Я бы не говорил, что потеря Глушенкова и Вендела — большое преимущество для «Спартака». Всё-таки «Зенит» играет дома. Думаю, у «Зенита» на протяжении сезона это будет не единственной потерей. Команда справится и будет играть.

У меня вопрос, как сыграет «Спартак». Они находятся на хорошем ходу и могут хорошо сыграть против чемпиона. Но шансы равны. Посмотрим дерби двух столиц. Надеюсь, нас порадуют забитыми голами и атакующими действиями», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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