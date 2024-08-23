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«СКА-Хабаровск» и «Сокол» сыграли вничью в матче 7-го тура Первой лиги

«СКА-Хабаровск» и «Сокол» сыграли вничью в матче 7-го тура Первой лиги
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Завершился матч 7-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и саратовский «Сокол». Команды играли на стадионе «Леон Арена» в Раменском. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Фаловым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Игра закончилась ничейным результатом — 2:2.

Россия — Мелбет Первая лига . 7-й тур
23 августа 2024, пятница. 15:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 2
Сокол
Саратов
0:1 Максименко – 4'     0:2 Максименко – 20'     1:2 Першин – 45'     2:2 Гаджимурадов – 49'    

На четвёртой минуте Артём Максименко открыл счёт в игре и вывел гостей вперёд. На 20-й минуте Максименко удвоил преимущество саратовского клуба. На 45-й минуте Никита Першин отыграл один мяч хозяев. Через три минуты Рамазан Гаджимурадов восстановил равновесие.

«СКА-Хабаровск» после сегодняшнего матча набрал пять очков и занимает 16-е место в таблице. «Сокол» с 10 очками идёт четвёртым.

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