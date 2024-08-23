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Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 2-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025

Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 2-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025
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Сегодня, 23 августа, матчем «Сельта» — «Валенсия» стартует 2-й тур испанской Примеры. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

23 августа, пятница:

  • 20:00 мск. «Сельта» — «Валенсия»;
  • 22:30 мск. «Севилья» - «Вильярреал».

24 августа, суббота:

  • 18:00 мск. «Осасуна» - «Мальорка»;
  • 20:00 мск. «Барселона» — «Атлетик» Бильбао;
  • 22:30 мск. «Эспаньол» — «Реал Сосьедад»;
  • 22:30 мск. «Хетафе» — «Райо Вальекано».

25 августа, воскресенье:

  • 18:00 мск. «Реал» Мадрид — «Вальядолид»;
  • 20:00 мск. «Леганес» — «Лас-Пальмас»;
  • 20:15 мск. «Алавес» — «Бетис»;
  • 22:30 мск. «Атлетико» Мадрид — «Жирона».

После 1-го тура испанской Примеры первое место с тремя очками занимает «Райо Вальекано». На второй строчке располагается «Барселона» (три очка). Замыкает тройку лидеров «Сельта», также набравшая три очка.

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