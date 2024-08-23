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Тренер «Кубани»-2009 ответил на сравнения 14-летнего вратаря Сафонова с голкипером «ПСЖ»

Тренер «Кубани»-2009 ответил на сравнения 14-летнего вратаря Сафонова с голкипером «ПСЖ»
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Дмитрий Буталий, тренер команды «Кубани» 2009 года рождения, ответил на сравнения 14-летнего голкипера Романа Сафонова с вратарём «ПСЖ» Матвеем Сафоновым.

«Сравнений Ромы с Матвеем Сафоновым в команде не было, пока журналисты не нашли эту аналогию. Матвей, конечно, другого уровня вратарь, Рома только начинает. Просто однофамильцы», — сказал Буталий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

14-летний вратарь стал самым молодым футболистом в истории Фонбет Кубка России.

14 июня стало известно, что «ПСЖ» объявил о трансфере 25-летнего Матвея Сафонова. Трудовое соглашение российского вратаря с парижским клубом рассчитано на пять лет. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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