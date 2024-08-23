Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 1-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025

Сегодня, 23 августа, матчем мёнхенгладбахской «Боруссии» и леверкузенского «Байера» стартует 1-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

23 августа, пятница:

21:30 мск. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Байер».

24 августа, суббота:

16:30 мск. «Майнц» — «Унион»;

16:30 мск. «Аугсбург» — «Вердер»;

16:30 мск. «Фрайбург» — «Штутгарт»;

16:30 мск. «Хоффенхайм» — «Хольштайн»;

16:30 мск. «РБ Лейпциг» — «Бохум»;

19:30 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт».

25 августа, воскресенье:

16:30 мск. «Вольфсбург» — «Бавария»;

18:30 мск. «Санкт-Паули» — «Хайденхайм».

По итогам минувшего сезона чемпионом Германии стал леверкузенский «Байер», который набрал 90 очков в 34 матчах. На второй строчке расположился «Штутгарт» (73 очка). Третье место с 72 очками заняла «Бавария».

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