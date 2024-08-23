Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монпелье. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший тренер рассказал, какие сложности в «Спартаке» были у новичка «Реала» Майорова

Бывший тренер рассказал, какие сложности в «Спартаке» были у новичка «Реала» Майорова
Аудио-версия:
Комментарии

Александр Гришин, экс-тренер 12-летнего белорусского футболиста Алексея Майорова в академии «Спартака», высказался о своём бывшем подопечном.

— Но хоть что-то вам не нравилось?
— Я не скажу, что не нравилось. Может, был более психологический момент – Лёша очень сильно переживал в играх, когда что-то не получалось. Были слёзы. Но это нормально – у всех иногда что-то не выходит, и стрессовые моменты случаются. Вот за его сильную реакцию на такие моменты я переживал. В остальном же – у Лёши есть всё, чтобы вырасти в очень сильного футболиста, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее Алексей Майоров подписал контракт с академией мадридского «Реала».

Напомним, мадридский «Реал» в стартовом туре чемпионата Испании по футболу на выезде сыграл с «Мальоркой». Встреча завершилась ничейным результатом (1:1). По итогам минувшего сезона «сливочные» завоевали золотые медали Примеры.

Материалы по теме
«Когда позвонили, знал — порву». Талант из Беларуси играл в «Спартаке» и перешёл в «Реал»!
Эксклюзив
«Когда позвонили, знал — порву». Талант из Беларуси играл в «Спартаке» и перешёл в «Реал»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android