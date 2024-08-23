Бывший тренер рассказал, какие сложности в «Спартаке» были у новичка «Реала» Майорова

Александр Гришин, экс-тренер 12-летнего белорусского футболиста Алексея Майорова в академии «Спартака», высказался о своём бывшем подопечном.

— Но хоть что-то вам не нравилось?

— Я не скажу, что не нравилось. Может, был более психологический момент – Лёша очень сильно переживал в играх, когда что-то не получалось. Были слёзы. Но это нормально – у всех иногда что-то не выходит, и стрессовые моменты случаются. Вот за его сильную реакцию на такие моменты я переживал. В остальном же – у Лёши есть всё, чтобы вырасти в очень сильного футболиста, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее Алексей Майоров подписал контракт с академией мадридского «Реала».

Напомним, мадридский «Реал» в стартовом туре чемпионата Испании по футболу на выезде сыграл с «Мальоркой». Встреча завершилась ничейным результатом (1:1). По итогам минувшего сезона «сливочные» завоевали золотые медали Примеры.