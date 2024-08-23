Чемпионат России по футболу: расписание 6-го тура РПЛ сезона-2024/2025
Сегодня, 23 августа, стартует 6-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.
Расписание матчей 6-го тура чемпионата России (время — московское):
23 августа, пятница
- 20:00. «Рубин» — «Динамо» Махачкала;
24 августа, суббота
- 15:00. ЦСКА — «Акрон»;
- 17:30. «Факел» — «Оренбург»;
- 17:30. «Зенит» — «Спартак»;
- 20:00. «Ахмат» — «Химки».
25 августа, воскресенье
- 15:00. «Крылья Советов» — «Пари НН»;
- 17:30. «Динамо» Москва — «Краснодар».
- 20:00. «Локомотив» — «Ростов».
После пяти туров Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с 13 набранными очками возглавляет «Зенит». На втором месте находится московское «Динамо» с 12 очками. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», набравший также 12 очков.
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