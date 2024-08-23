Кечинов: для любви фанатов Станковичу надо работать — победы над «Зенитом» недостаточно

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о влиянии потенциальной победы красно-белых в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» на восприятие болельщиками московской команды её главного тренера Деяна Станковича.

«Не думаю, что именно в случае победы над «Зенитом» фанаты сразу полюбят Станковича. Это происходит не сразу, а когда команда завоёвывает титул, когда тренер располагает к себе. После всего этого любовь болельщиков приходит. Станковичу точно ещё нужно поработать для этого», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится завтра, 24 августа. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» и начнётся в 17:30 мск.

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