Московское «Динамо» объявило о переходе 21-летнего форварда Маухуба

Московское «Динамо» в социальных сетях объявило о переходе 21-летнего форварда Эль-Мехди Маухуба, который ранее выступал за марокканскую «Раджу».

Ранее появлялась информация, что контракт с футболистом будет рассчитан до лета 2029 года.

Маухуб выступал за команду «Раджа Касабланка» с января 2024 года. В минувшем сезоне нападающий провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 600 тыс.

21-летний нападающий выступал в составе молодёжной сборной Марокко на футбольном турнире Олимпиады-2024. Маухуб сыграл пять матчей, в которых отметился одним голом. Марокканская национальная команда заняла третье место на турнире.

Сколько стоят молодые футболисты: