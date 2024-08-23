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«Это не моя работа». Флик высказался о проблеме регистрации Ольмо

«Это не моя работа». Флик высказался о проблеме регистрации Ольмо
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о регистрации новоиспечённого атакующего полузащитника сине-гранатовых Даниэля Ольмо. Ранее в СМИ появлялась информация, что каталонский клуб принял решение бесплатно отпустить хавбека Илкая Гюндогана в «Манчестер Сити», чтобы высвободить средства на регистрацию Ольмо.

«Это не моя работа.

Дани готов играть. Мы ждём [его регистрации]. Надеюсь, [в субботу] он будет в команде, потому что это нам очень помогло бы.

Ольмо — выдающийся футболист. На тренировках можно заметить, что он невероятно играет под давлением. Хорошо, что Дани присоединился к команде», — приводит слова Флика ESPN.

Во 2-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» встретится с «Атлетиком» из Бильбао. Игра состоится завтра, 24 августа.

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