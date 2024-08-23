Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 2-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025
Сегодня, 23 августа, матчем «ПСЖ» — «Монпелье» стартует 2-й тур французской Лиги 1. Представляем вашему вниманию полное расписание предстоящего тура.
23 августа, пятница:
- «ПСЖ» — «Монпелье» — 21:45 мск.
24 августа, суббота:
- «Лион» — «Монако» — 18:00 мск;
- «Лилль» — «Анже» — 20:00 мск;
- «Сент-Этьен» — «Гавр» — 22:00 мск.
25 августа, воскресенье:
- «Ланс» — «Брест» — 16:00 мск;
- «Ницца» — «Тулуза» — 18:00 мск;
- «Нант» — «Осер» — 18:00 мск;
- «Страсбург» — «Ренн» — 18:00 мск;
- «Марсель» — «Реймс» — 21:45 мск.
Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионом Франции стал «ПСЖ». Подопечные Луиса Энрике набрали 76 очков после 34 туров. На второй строчке расположился «Монако», заработавший 67 очков. Замкнул тройку лидеров «Брест» (61 очко).
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