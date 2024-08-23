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Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 2-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025

Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 2-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025
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Сегодня, 23 августа, матчем «ПСЖ» — «Монпелье» стартует 2-й тур французской Лиги 1. Представляем вашему вниманию полное расписание предстоящего тура.

23 августа, пятница:

  • «ПСЖ» — «Монпелье» — 21:45 мск.

24 августа, суббота:

  • «Лион» — «Монако» — 18:00 мск;
  • «Лилль» — «Анже» — 20:00 мск;
  • «Сент-Этьен» — «Гавр» — 22:00 мск.

25 августа, воскресенье:

  • «Ланс» — «Брест» — 16:00 мск;
  • «Ницца» — «Тулуза» — 18:00 мск;
  • «Нант» — «Осер» — 18:00 мск;
  • «Страсбург» — «Ренн» — 18:00 мск;
  • «Марсель» — «Реймс» — 21:45 мск.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионом Франции стал «ПСЖ». Подопечные Луиса Энрике набрали 76 очков после 34 туров. На второй строчке расположился «Монако», заработавший 67 очков. Замкнул тройку лидеров «Брест» (61 очко).

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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