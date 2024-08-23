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«Всё было ясно с первого упражнения». Экс-тренер «Спартака» — о новичке «Реала» Майорове

«Всё было ясно с первого упражнения». Экс-тренер «Спартака» — о новичке «Реала» Майорове
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Александр Гришин, экс-тренер 12-летнего белорусского футболиста Алексея Майорова в академии «Спартака», рассказал о попадании бывшего подопечного в стан красно-белых.

– А как Майоров вообще попал в «Спартак»?
– Как я понимаю, он до нас приезжал в «Краснодар», «Зенит», но точно не помню. Причём в «Спартак» он пришёл не на просмотр, как многие, а на общий отбор. И всё стало понятно не то что с первой тренировки – с первого упражнения.

– Что именно?
– Что Лёша – очень способный мальчик. Вопросов вообще не возникало – берём. В глаза сразу бросились технические навыки. А уже позже, когда начали работать вместе – на тренировках и матчах – даже тактические. Среди ровесников он сильно выделялся.

— Что ещё подкупало?
— Даже в его возрасте — трудолюбие. Лёша горит футболом. Он с нами сыграл достаточно много игр на турнирах, товарищеских матчах – и всегда заряжен. У него и семья такая, они тоже футболом горят… А ещё он никогда не боялся потерять мяч, очень инициативный: смело шёл вперёд как на дриблинге, так и через передачу. Хотя главное – это дриблинг. Возле ворот спокойно троих накручивал! И сразу забивал, – сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее Алексей Майоров подписал контракт с академией мадридского «Реала».

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