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Анчелотти рассказал, волнуется ли Мбаппе перед первым матчем на стадионе «Реала»

Анчелотти рассказал, волнуется ли Мбаппе перед первым матчем на стадионе «Реала»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, давит ли на нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе осознание того, что в матче 2-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом» состоится его первая игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в качестве футболиста «Королевского клуба».

Испания — Примера . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Вальядолид
Вальядолид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Впервые сыграть на «Сантьяго Бернабеу» в футболке «Реала» — это будет очень хороший день для Мбаппе. Болельщики возлагают на него большие надежды. Он намерен провести отличный матч. Килиан понравится фанатам», — приводит слова Анчелотти AS.

Матч «Реал» — «Вальядолид» состоится 25 августа. В качестве главного арбитра встречи выступит Виктор Гарсия Вердура. Игра состоится в 18:00 мск.

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