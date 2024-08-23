Бывший тренер академии «Спартака» объяснил, почему уход Майорова — не провал клуба

Александр Гришин, экс-тренер 12-летнего белорусского футболиста Алексея Майорова в академии «Спартака», рассказал об уходе бывшего подопечного иза стана красно-белых.

— «Спартаку», наверное, должно быть очень обидно упустить такой талант.

— Не только «Спартаку», но и любому клубу было бы обидно упустить такой талант. Но Лёша, его родители, думаю, хотели в Испанию. И пускай там у него получится. А что касается «Спартака» – в России талантов очень много. Главное – найти, работать, развивать. Да, таких, как Майоров, найти ещё сложнее. Наверное, таких детей – один на миллион. Но у нас есть ребята, с которыми можно работать, и структура в «Спартаке» хорошо работает со своими воспитанниками. Да, обидно упустить такой талант. Но нельзя сказать, что это провал. Это жизнь, – сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее Алексей Майоров подписал контракт с академией мадридского «Реала».