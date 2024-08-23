«Боруссия» М — «Байер»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 21:30

Сегодня, 23 августа, состоится матч 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся мёнхенгладбахская «Боруссия» и леверкузенский «Байер». Игра пройдёт на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе. В качестве главного арбитра встречи выступит Роберт Шредер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

По итогам минувшего сезона «Байер» стал чемпионом Германии, набрав 90 очков в 34 матчах. «Боруссия» заработала 34 очка и расположилась на 14-й строчке.

В первом круге минувшего розыгрыша Бундеслиги «фармацевты» разгромили мёнхенгладбахскую команду со счётом 3:0. Во втором круге команды сыграли вничью (0:0).

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