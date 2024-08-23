В «Динамо» Махачкала раскритиковали назначение судьи Бобровского на матч РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о назначении судьи Яна Бобровского на матч РПЛ.

«Наша реакция на возвращение Бобровского однозначно негативная. Мера не соответствует ситуации. Хорошо сказал Аршавин, что ЭСК покрывает судей, на чёрное говорит белое. Мы не согласны с такими решениями и выводами. Достаточной мерой к Бобровскому была бы та, которая позволила бы ему повысить образование и дорасти до РПЛ. Мы не говорим о подводных течениях, у него просто нет квалификации. За одну-две недели её повысить невозможно. Все ошибаются, но мы считаем, что ошибки Бобровского выходят за допустимые рамки. Когда это происходит так, то возмущение и критика идут от всех сторон. В данном случае так и было. Высказывались все.

В других матчах тоже были какие-то недопонимания, но то, что делал Бобровский — натуральное безобразие. Эту комиссию надо назвать как-то иначе. Бывший президент «Спартака» говорил, что они — «напёрсточники». Это экстраординарно неквалифицированное судейство, общественность должна говорить об этом. А не слышать эти голоса — пренебрежение», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.