Мостовой поддержал решение Куртуа не возвращаться в сборную Бельгии при Тедеско

Бывший атакующий полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался относительно решения бельгийского вратаря Тибо Куртуа не выступать за сборную, пока её тренирует Доменико Тедеско.

«Когда Куртуа не попал на чемпионат Европы, я сразу сказал, что это непозволительная ситуация. Это фантастический вратарь, но Куртуа правильно сделал, сказав, что не хочет возвращаться в сборную при Тедеско.

Тедеско сам не играл в футбол и не знает про отношения с футболистами. Иногда можно наступить себе на горло и сгладить конфликт. Я на стороне Куртуа в этой ситуации и сразу выражал непонимание назначением Тедеско в сборную Бельгии», – приводит слова Мостового Metaratings.

Бывший главный тренер московского «Спартака» возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Куртуа не был включён в заявку «красных дьяволов» на минувший Евро-2024. Сообщалось, что это было связано с желанием вратаря окончательно восстановиться после тяжёлой травмы.

Куртуа дебютировал в бельгийской национальной команде в 2011 году. За этот период он принял участие в 102 матчах во всех турнирах, 51 из которых отыграл «на ноль». В остальных встречах 32-летний вратарь пропустил 79 голов.

Материалы по теме Куртуа заявил, что не вернётся в сборную Бельгии, пока её тренирует Тедеско

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: