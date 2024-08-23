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Мостовой поддержал решение Куртуа не возвращаться в сборную Бельгии при Тедеско

Мостовой поддержал решение Куртуа не возвращаться в сборную Бельгии при Тедеско
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Бывший атакующий полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался относительно решения бельгийского вратаря Тибо Куртуа не выступать за сборную, пока её тренирует Доменико Тедеско.

«Когда Куртуа не попал на чемпионат Европы, я сразу сказал, что это непозволительная ситуация. Это фантастический вратарь, но Куртуа правильно сделал, сказав, что не хочет возвращаться в сборную при Тедеско.

Тедеско сам не играл в футбол и не знает про отношения с футболистами. Иногда можно наступить себе на горло и сгладить конфликт. Я на стороне Куртуа в этой ситуации и сразу выражал непонимание назначением Тедеско в сборную Бельгии», – приводит слова Мостового Metaratings.

Бывший главный тренер московского «Спартака» возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Куртуа не был включён в заявку «красных дьяволов» на минувший Евро-2024. Сообщалось, что это было связано с желанием вратаря окончательно восстановиться после тяжёлой травмы.

Куртуа дебютировал в бельгийской национальной команде в 2011 году. За этот период он принял участие в 102 матчах во всех турнирах, 51 из которых отыграл «на ноль». В остальных встречах 32-летний вратарь пропустил 79 голов.

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