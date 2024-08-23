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Тренер «Химика» Сергей Передня: не зря медиакоманды играют в Кубке России

Тренер «Химика» Сергей Передня: не зря медиакоманды играют в Кубке России
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Тренер «Химика» Сергей Передня поделился мнением об уровне медийных команд, принявших участие в нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России.

«БроукБойз» в матче Кубка России по уровню игры удивил нас только с положительной стороны. У «БроукБойз» квалифицированные ребята, которые играли первым номером. Мне понравилась их игра.

Не зря медиакоманды играют в Кубке России. Я за то, чтобы они участвовали в этом турнире. Что касается большего количества таких команд в Кубке России, всё зависит от известности. Понятно, если приедет «Амкал» или 2DROTS, а если приедет неименитая команда, это не очень. К примеру, перед кубковым матчем с тем же «БроукБойз» был ажиотаж», — сказал Передня в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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