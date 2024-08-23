Сергей Ташуев рассказал о главной проблеме в игре «Факела»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал о главной игровой проблеме воронежского клуба.

— Вы скучаете по работе в «Факеле»?

— Нет. Для тренера любая команда — это дорога, которую прошёл, надо дальше смотреть. Надо желать клуб, который в первую очередь принимает идею. У «Факела» нет идеи, они просто берут тренера. В какой футбол играет команда — от обороны, атакующий или с доминантной составляющей, как у меня, неважно. У неё нет стиля, это самое плохое. Его надо вырабатывать. А брать того-этого — проблема. Поэтому я с уважением отношусь к Сергею Николаевичу Галицкому, который соблюдает стиль, который я показал ему в своё время», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

После пяти туров Российской Премьер-Лиги «Факел» набрал одно очко и на текущий момент занимает последнее, 16-е место. В следующем туре воронежский клуб встретится с «Оренбургом». Игра состоится завтра, 24 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

65-летний специалист занимал должность главного тренера «Факела» с сентября 2023 года по апрель 2024 года. За этот период под его руководством воронежский клуб провёл 21 матч во всех турнирах, в которых шесть раз одержал победу, семь раз сыграл вничью и восемь раз потерпел поражение.

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