«Рубин» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Сегодня, 23 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся казанский «Рубин» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Команды назвали стартовые составы.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Вуячич, Тесленко, Грицаенко, Рожков, Иву, Зотов, Чумич, Вада, Даку.

«Динамо» Мх: Волк, Алибеков, Табидзе, Шумахов, Джапо, Кагермазов, Юсупов, Глушков, Сердеров, Агаларов, Магомедов.

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Казанцы набрали семь очков по результатам пяти игр. Махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке. В последний раз «Рубин» и «Динамо» Махачкала играли друг с другом в сезоне-2022/2023. Тогда в рамках Мелбет Первой лиги казанцы дважды победили махачкалинцев (1:0 и 2:0).