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Пари Сен-Жермен — Монпелье. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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«ПСЖ» – «Монпелье»: во сколько начнётся матч 2-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию

«ПСЖ» – «Монпелье»: во сколько начнётся матч 2-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 23 августа, состоится игра 2-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Монпелье». Команды сыграют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Марком Болланжье. Стартовый свисток раздастся в 21:45 мск. Трансляция матча на территории РФ будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 2-й тур
23 августа 2024, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Монпелье
Монпелье
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам минувшего сезона чемпионата Франции по футболу «ПСЖ» заработал 76 очков за 34 матча. Подопечные Луиса Энрике заняли первое место в турнирной таблице. Парижане сумели завоевать данный титул в третий раз подряд. Футболисты «Монпелье» в прошлом розыгрыше Лиги 1 записали на свой счёт 41 очко. Они финишировали на 12-й строчке.

Сейчас на счету парижан три очка. «Монпелье» заработал одно очко.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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