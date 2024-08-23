«ПСЖ» – «Монпелье»: во сколько начнётся матч 2-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию

Сегодня, 23 августа, состоится игра 2-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Монпелье». Команды сыграют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Марком Болланжье. Стартовый свисток раздастся в 21:45 мск. Трансляция матча на территории РФ будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам минувшего сезона чемпионата Франции по футболу «ПСЖ» заработал 76 очков за 34 матча. Подопечные Луиса Энрике заняли первое место в турнирной таблице. Парижане сумели завоевать данный титул в третий раз подряд. Футболисты «Монпелье» в прошлом розыгрыше Лиги 1 записали на свой счёт 41 очко. Они финишировали на 12-й строчке.

Сейчас на счету парижан три очка. «Монпелье» заработал одно очко.