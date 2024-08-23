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Газизов допустил, что Агаларов может вновь стать лучшим бомбардиром РПЛ

Газизов допустил, что Агаларов может вновь стать лучшим бомбардиром РПЛ
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался относительно перехода 24-летнего нападающего Гамида Агаларова из «Ахмата».

«Мы довольны, давно вели этот трансфер. Хорошо, что он вернулся в родной город. Надеемся, он выйдет на свой прежний уровень.

Способен ли он вновь стать лучшим бомбардиром РПЛ? Почему нет? До этого он тоже не так много забивал, всякое бывает», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Агаларов стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/2022, забив 19 голов. На тот момент он играл в составе «Уфы».

Агаларов является воспитанником махачкалинского «Анжи». 24-летний нападающий был игроком «Ахмата» с лета 2022 года. В этом сезоне 24-летний форвард забил один гол в четырёх матчах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

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