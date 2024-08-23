Кечинов: хочется посмотреть, как «Спартак» будет выглядеть с лучшей командой России

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче красно-белых с «Зенитом» в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт 24 августа в Санкт-Петербурге. Она начнётся в 17:30 мск.

«Очень жду этой игры. Хочется посмотреть, как «Спартак» будет выглядеть с лучшей командой России на данный момент. Даже несмотря на колоссальные потери «Зенита», всё равно они играют дома, а футболистов там на два состава. «Спартаку» будет очень тяжело.

Но команда Станковича тоже набрала приличный ход, много забивает. Это шанс прервать длительную серию в Петербурге. Не знаю, лучший ли он сейчас ли за последние годы, но это как раз покажет игра», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.