В махачкалинском «Динамо» заявили, что у команды появится новый титульный спонсор

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что в ближайшее время клуб объявит о новом титульном спонсоре команды.

«На днях спонсор будет объявлен. Пока не могу сказать какой. Но в понедельник-вторник, думаю, о нём расскажем. Это хороший для нас контракт, достойный, но не рекордный для лиги. Никакого нейминга у нас не будет. Беттинг-партнёр станет титульным спонсором и будет нанесён на футболки», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Напомним, после пяти туров Российской Премьер-Лиги махачкалинская команда набрала пять очков и на текущий момент занимает 11-е место. В следующем туре «Динамо» встретится с казанским «Рубином». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. В минувшем туре махачкалинская команда одержала победу в матче с грозненским «Ахматом» со счётом 1:0.

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