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Тарханов: для «Динамо» матч с «Краснодаром» будет местью за упущенное чемпионство

Тарханов: для «Динамо» матч с «Краснодаром» будет местью за упущенное чемпионство
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Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов поделился мнением о грядущем матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» встретится с «Краснодаром». Игра состоится 25 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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«Возможно, для «Динамо» матч с «Краснодаром» будет местью за упущенное чемпионство в прошлом сезоне. В этой игре у динамовцев будет преимущество над «Краснодаром», потому что «Динамо» играет более стабильно. К примеру, в матче с «Зенитом» динамовцы оказали сопротивление и могли вырвать ничью. Что касается потери Нгамалё, то у «Динамо» есть кем его заменить», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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