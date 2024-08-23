«Ювентус» объявил о продлении контракта с Маккенни до 2026 года

«Ювентус» на официальном сайте клуба объявил о пролонгации трудового соглашения с 25-летним центральным полузащитником Уэстоном Маккенни до 30 июня 2026 года.

Фото: ФК «Ювентус»

Американский футболист выступает в составе итальянского гранда с 2020 года. За этот период он принял участие в 134 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 15 результативными передачами. В минувшем сезоне Маккенни сыграл 38 матчей во всех соревнованиях, в которых сделал 10 ассистов, таким образом став лучшим игроком «Ювентуса» по этому показателю. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

По итогам минувшего розыгрыша Серии А «старая синьора» расположилась на третьей строчке.

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