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Ташуев: у «Спартака» с «Зенитом» не особо разные финансовые возможности

Ташуев: у «Спартака» с «Зенитом» не особо разные финансовые возможности
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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев поделился мнением о борьбе московского «Спартака» за чемпионство с петербургским «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» не может, а должен конкурировать с «Зенитом». Всегда, априори. У клубов финансовые возможности, как понимаю, не особо сильно разные. Но где-то есть проблема. Если у «Спартака» каждые полтора года тренеры меняются, то у «Зенита» Семак работает уже шесть лет. Я завидую ему, Карпину, Осинькину, у которых есть возможность выстраивать команды. Это их огромный плюс», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Встреча между красно-белыми и сине-бело-голубыми пройдёт 24 августа в Санкт-Петербурге. Она начнётся в 17:30 мск.

Напомним, «Спартак» набрал 10 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» заработал 13 очков. Сине-бело-голубые идут первыми после пяти туров чемпионата России.

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