Силкин: даже без Глушенкова и Вендела у «Зенита» много интересных футболистов

Российский футбольный тренер Сергей Силкин высказался о предстоящем матче «Зенита» и «Спартака» в 6-м туре чемпионата России.

«Для того чтобы «Спартаку» на что-то претендовать, то, конечно, нужно обыгрывать «Зенит». Но получится ли это? Потому что по укомплектованности «Зенит» сейчас на голову выше всех остальных команд. Поэтому даже без Глушенкова и Вендела у «Зенита» много интересных футболистов. Я думаю, что это будет характерная игра, ведь если ты не настроишься на матч, то игра не получится. Поэтому кто больше захочет победить, тот и одержит победу», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Встреча между красно-белыми и сине-бело-голубыми пройдёт 24 августа в Санкт-Петербурге. Она начнётся в 17:30 мск.

Напомним, «Спартак» набрал 10 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» заработал 13 очков. Сине-бело-голубые идут первыми после пяти туров чемпионата России.