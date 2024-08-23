Джон Кордоба заявил о желании поиграть в чемпионате Англии

31-летний нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о своих целях в футболе.

«Я всегда ставил перед собой [определённые] цели. Так, я всё ещё хочу поиграть в английской Премьер-лиге. У меня была такая возможность, но из-за неординарных отношений между клубами это оказалось невозможным. Если у меня будет ещё один шанс, то мы постараемся сделать всё наилучшим образом», — приводит слова Кордобы GOL Caracol со ссылкой на La 10.

Кордоба выступает в составе российской команды с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 88 матчах во всех турнирах, в которых отметился 45 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

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