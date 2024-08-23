Экс-капитан «Барселоны» Роберто перешёл в «Комо»

Испанский полузащитник Серхи Роберто пополнил ряды итальянского «Комо», который тренирует его экс-напарник по испанской «Барселоне» Сеск Фабрегас. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Серии А на официальном сайте.

Отметим, что Серхи Роберто нынешним летом покинул каталонскую «Барселону» в качестве свободного агента. После 14 лет, проведённых в клубе, Роберто дважды становился обладателем трофея Лиги чемпионов и семь раз брал титул с сине-гранатовыми в чемпионате Испании.

В матче 1-го тура Серии А подопечные Фабрегаса уступили туринскому «Ювентусу» со счётом 0:3. Напомним, после 38 матчей в сезоне-2023/2024 «Комо» занял второе место в Серии В и напрямую поднялся в высший дивизион чемпионата Италии. Команда набрала 73 очка. Победителем Серии В стала «Парма», заработав 76 очков.