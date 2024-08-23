«Зенит» — в шаге от покупки 23-летнего нападающего «Аргентинос Хуниорс» — Мерло

23-летний нападающий «Аргентинос Хуниорс» Лусьяно Гондоу крайне близок к переходу в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает журналист Сезар Мерло в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, завтра, 24 августа, аргентинский футболист проведёт встречу с руководством своего клуба с целью завершения последних деталей сделки. Подчёркивается, что трансфер Гондоу в «Зенит» станет самой дорогой продажей в истории «Аргентинос Хуниорс». Контракт с 23-летним игроком будет рассчитан на четыре года с возможностью продления ещё на сезон.

Гондоу выступает в составе «Аргентинос Хуниорс» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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Самый дорогой трансфер в истории футбола: