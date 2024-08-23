Тарханов: чтобы на что-то претендовать, ЦСКА надо кровь из носу обыгрывать «Акрон»

Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов поделился мнением о грядущем матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский ЦСКА встретится с «Акроном». Игра состоится 24 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

«Конечно, ЦСКА, чтобы на что-то претендовать, надо кровь из носу обыгрывать «Акрон». Армейцы обязаны выигрывать этот матч! Но «Акрон» в 1-м туре неплохо играл с «Локомотивом», в той игре железнодорожникам немного повезло. «Акрон» — секретная команда, которая может выстрелить, ведь хорошо играет в атаку. Поэтому тольяттинцы могут удивить ЦСКА», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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