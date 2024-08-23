Тульский «Арсенал» не смог победить «Тюмень» в матче 7-го тура Первой лиги

Завершился матч 7-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Тюмень» и тульский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Геолог» в Тюмени. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Галимов. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 15 очков за семь матчей. «Тюмень» заработала пять очков и располагается на 16-й строчке.

В следующем туре тульский клуб встретится со «СКА-Хабаровск». Игра состоится 31 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. «Тюмень» в 8-м туре Первой лиги сыграет с «Сочи». Матч состоится 1 сентября. Стартовый свисток судьи раздастся в 19:00 мск.

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